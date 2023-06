Lite in famiglia seguita da inseguimento, auto ribaltata e spari: intervengono i carabinieri

SAN DONACI - Si sono vissuti momenti di grande concitazione nella tarda serata di ieri (domenica 18 giugno) per le vie di San Donaci. I fatti sono al vaglio dei carabinieri. Stando alle prime informazioni, un'accesa lite in famiglia sarebbe stata seguita da un inseguimento in auto fra le persone coinvolte nella vicenda. Al culmine dell'inseguimento vi sarebbe stato un incidente in via Cesare Braico, con il ribaltamento di un'auto.Sarebbero stati esplosi anche dei colpi di arma da fuoco, senza provocare feriti.

Numerose le richieste di intervento pervenute alle forze dell'ordine, poiché sul luogo era presente un folto gruppo di persone. Sul posto si sono recate diverse pattuglia dell'Arma, anche da Brindisi. Alcune delle persone coinvolte nell'accaduto sono state bloccate. Sono tuttora in corso accertamenti per chiarire le responsabilità personali e ricostruire i fatti. I mezzi sono stati messi sotto sequestro e portati nel deposito giudiziale della ditta Tarantini.

Seguono aggiornamenti