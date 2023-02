Lite tra fidanzati per strada finisce con denuncia per resistenza a pubblico ufficiale

BRINDISI - Si è conclusa con una denuncia per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale una lite scoppiata per strada tra una coppia di fidanzati. Nei guai un 35enne di Brindisi. I fatti si sono verificati poco dopo le 20 di domenica 19 febbraio. Una segnalazione al 113 ha comuinicato la presenza di una coppia che litigava animatamente per strada, in via Sant'Ippolito, una parallela di via Ferrante Fornari in pieno centro. Sul posto si è recata una pattuglia della Sezione volanti della questura di Brindisi già in servizio nella zona. L'uomo alla vista degli agenti ha inveito violentemente contro di essi proferendo frasi oltraggiose e manifestando forte insofferenza per la loro presenza. E' stato, quindi, portato negli uffici della Questura e successivamente, dopo le formalità di rito, denunciato.