Ragazzo malmenato dopo lite in appartamento: finisce in ospedale

OSTUNI – Un ragazzo è finito in ospedale a seguito di un’accesa lite avvenuta intorno alle ore 21 di ieri (venerdì 20 agosto) all'interno di un appartamento in una traversa di via Cattedrale, nel centro di Ostuni. La baruffa avrebbe coinvolto quattro ragazzi. Uno di questi ha avuto la peggio, riportando delle ferite che hanno reso necessario il trasporto presso il Pronto soccorso del locale ospedale civico. E’ accaduto mentre le stradine della Città Bianca traboccavano di turisti, nel consueto scenario di una serata agostana. Il malcapitato fortunatamente non versa in gravi condizioni. In nottata, dopo le cure del caso, è stato dimesso. Sull’episodio indagano i carabinieri della stazione di Ostuni, che in queste ore stanno cercando di identificare le altre tre persone coinvolte. Non configurandosi il reato di rissa, ad ogni modo, si procederà su eventuale querela di parte.