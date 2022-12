Capitaneria di porto: il comandante Fabrizio Coke lascia dopo due anni

BRINDISI – Imminente il cambio di guardia al comando della Capitaneria di porto di Brindisi. L’attuale comandante, capitano di vascello Fabrizio Coke, insediatosi a Brindisi nell’ottobre 2020, destinato a Catania, la prossima settimana passerà il testimone al pari grado Luigi Amitrano (foto in basso). La cerimonia di avvicendamento si svolgerà venerdì 16 dicembre, alle ore 10.30, presso il castello Svevo di Brindisi.

Nato il 6 agosto 1965, Amitrano nel 1992 si arruola come Ufficiale di Complemento della Marina Militare e viene assegnato al Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera. Presta servizio prima presso la Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia e successivamente presso il 3° Nucleo Aereo Guardia Costiera di Pescara. Nel 1995 risulta vincitore al concorso nazionale per la Nomina Diretta degli Ufficiale della Marina Militare Corpo delle Capitanerie di Porto ed entra nell'Accademia Navale di Livorno - Anno Accademico 1995/96.

Al termine del tirocinio formativo presso la Capitaneria di Porto di La Spezia e conseguita l'apposita abilitazione, nel 1997 torna al 3° Nucleo Aereo Guardia Costiera di Pescara in qualità di Capo Servizio Tecnico della linea di volo velivoli P166DL3-Sem prima e velivoli ATR42-MP poi. Nel 2003 dal Reparto Volo viene trasferito per la Capitaneria di porto di Pescara e l'anno successivo assume l'incarico di Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Monopoli (BA), che manterrà sino al 2006, quando viene destinato presso il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera. Il 2011 lo vede prestare servizio presso Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Castellammare di Stabia in qualità di Comandante in 2^ fino al 2013, quando finalmente torna per terza volta a Pescara, dove assume l'incarico di Comandante del 3° Nucleo Aereo Guardia Costiera. Attualmente riveste un ruolo nel comando generale delle Capitaneria di porto, a Roma.