Operaio morto sul lavoro: lutto cittadino a San Pancrazio Salentino

SAN PANCRAZIO SALENTINO – Lutto cittadino a San Pancrazio Salentino per la morte del 57enne Claudio Petrachi, operaio deceduto lo scorso 4 novembre a seguito di un tragico incidente sul lavoro avvenuto all’interno di un’abitazione in via Fontana. Il lutto cittadino è stato proclamato in concomitanza con i funerali del 57enne, in programma per le ore 15:30 di oggi (mercoledì 10 novembre) presso la Chiesa SS. Pancrazio e Francesco D'Assisi.

“Abbiamo ritenuto doveroso, interpretando il comune sentimento della cittadinanza – si legge in una nota del sindaco e dell’amministrazione comunale - proclamare il lutto cittadino dalle ore 15:00 alle ore 18:00 in segno di cordoglio e di partecipazione al dolore della famiglia. In memoria di Claudio e di tutti i Sanpancraziesi morti sul luogo di lavoro affinché queste tragedie possano non accadere mai più”. Petrachi stava effettuando dei lavori nel cortile di un’abitazione. Nell’incidente riportò ferite non gravi anche il proprietario dell’immobile. Nella giornata di ieri si è svolta l’autopsia sul corpo del 57enne.