Malore a bordo della nave: uomo soccorso da personale della Guardia costiera

BRINDISI - Un uomo di 49 anni di nazionalità rumena colto da malore sulla nave Europa Palace, in navigazione da Ancona a Patrasso, è stato soccorso nella prima mattinata di oggi, martedì 13 aprile, dal personale della Guardia costiera e consegnato al personale del 118 per essere trasportato in ospedale.

La chiamata alla sala operativa della Capitaneria di Porto di Brindisi è giunta alle 5.40, il passeggero probabilmente era stato colto da un forte attacco di ulcera. Sono stati immediatamente attivati i soccorsi: sul posto è stata inviata la motovedetta Cp 844, unità specificatamente abilitata alla ricerca e soccorso in mare, il cui equipaggio si è occupato del trasbordo in sicurezza del marittimo accompagnato dal medico di bordo della nave.

Alle ore 7, circa la M/V Cp 844 è giunta presso la banchina della sede della Capitaneria di Porto e il passeggero è stato consegnato al personale medico del 118, già presente in banchina.

"Le attività poste in essere rientrano nelle specifiche competenze attribuite al Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera - nell’ ambito della convenzione internazionale di Amburgo 1979, afferente la sicurezza marittima e la salvaguardia della vita umana in mare".

"La Capitaneria di Porto di Brindisi ricorda che per qualsiasi segnalazione sono attivi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 il numero di centralino della Sala Operativa 0831521022 e la casella di posta elettronica so.cpbrindisi@mit.gov.it mentre, per le sole emergenze in mare, il numero- blu 1530. nonché l’ascolto continuo sui canali radio dedicati, CH 16 e DSC 70".