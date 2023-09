Un uomo si accascia sul marciapiede e muore: tragedia davanti a una scuola

ORIA – Il dramma si è consumato davanti a una scuola, in una delle strade più trafficate di Oria. Un uomo di 57 anni colto da malore ha perso la vita mentre procedeva a piedi in via Giacinto D’Oria. E’ accaduto intorno alle ore 9 di oggi (mercoledì 27 settembre), nei pressi della sede distaccata dell’istituto tecnico economico “Calò”.

L’allarme è stato lanciato da alcuni passanti che hanno visto il corpo riverso per terra. Un primo tentativo di rianimazione è stato praticato con un defibrillatore in uso alla scuola. Poi sono intervenuti i soccorritori del 118, a bordo di un’ambulanza. Purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Una volta accertato il decesso, il cadavere è stato ricoperto con una coperta termica. Una pattuglia della Polizia Locale ha chiuso la strada al traffico. La salma sarà riconsegnata ai familiari.