Malore in strada: muore il musicista Daniele Massaro, disposta l'autopsia

OSTUNI – Fino a pochi giorni fa si esibiva con il suo gruppo in Arabia Saudita, dove ha fatto conoscere la musica popolare pugliese. Stamattina (martedì 24 gennaio) la morte improvvisa. Il musicista Daniele Agostino Massaro, 43 anni, si è accasciato in via Giovanni XXIII, nella centralissima Ostuni, e non ha più ripreso i sensi. L’uomo, originario di Latiano ma residente da qualche anno a Ostuni, da quanto appreso era appena uscito dall’ambulatorio del suo medico di famiglia. Intorno alle ore 13, mentre si trovava a bordo della sua auto, è stato colto da un malore. Alcuni passanti gli hanno prestato i primi soccorsi, in attesa dell’arrivo dei sanitari del 118. Sul posto si sono recati anche gli agenti della Polizia Locale di Ostuni. I tentativi di rianimazione sono andati avanti per circa un’ora, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Informato dell’accaduto, il pm di turno del tribunale di Brindisi, Alfredo Manca, ha disposto il sequestro della salma, che adesso si trova presso il cimitero della Città Bianca. E' intervenuto anche il medico legale Angelo Lanzillotti. Nei prossimi giorni sarà con ogni probabilità disposta l'autopsia, per far luce sulle cause del decesso. Da quanto appreso il 43enne domenica scorsa, sentendosi poco bene, si era recato presso il Pronto soccorso dell’ospedale della Città Bianca.

Il cordoglio sui social

Intanto la notizia della tragedia si è sparsa fra gli amici di Massaro e fra i tanti estimatori del suo talento artistico. Sulla sua pagina Facebook si susseguono i messaggi di cordoglio. “Ciò che non avrei voluto sentire – scrive un amico – non ho parole, sarai sempre nei miei pensieri. Ora scatena la tua voglia di suonare e cantare tra le vie del firmamento”. "Grazie per le chiaccherate - si legge in un altro messaggio - che facevamo, quando passavo davanti al tuo sindacato e scambiavamo piacevoli chiaccherate". “Mi hai inviato un audio da Riyad – scrive un altro amico - avevi un Riq per me, dovevo solo scendere per vederci. Ti voglio bene, fai buon viaggio”.

L'attività artistica e l'impegno politico

Già, Riyad. La capitale dell’Arabia Saudita è stata uno degli ultimi luoghi in cui Massaro si è esibito. Per un mese, con la formazione salentina Popolare Sud Est, ha infatti preso parte al Festival internazionale di Intrattenimento e sport. Cinque giorni fa ha parlato di questa esperienza nel corso di una intervista rilasciata a Idea Radio. Ma il musicista era anche noto per il suo impegno politico. In passato è stato infatti commissario provinciale dei Verdi e fra il 2008 e il 2010 ha ricoperto il ruolo di assessore nella giunta comunale di Latiano, presieduta dal compianto sindaco Graziano Zizzi.

Il cordoglio di Europa Verde e di Angelo Bonelli

“Noi Europa Verde della provincia di Brindisi – si legge in una nota - siamo profondamente addolorati per la prematura scomparsa del nostro caro Amico e compagno Daniele Massaro, storico tesserato e dirigente politico dei Verdi, che ci ha lasciato all'improvviso. Daniele era una persona genuina che si è sempre impegnata per gli ultimi, un combattente nella tutela dei diritti e da sempre protagonista nella cultura e nella musica come solo un grande Artista sa fare. In questo momento di profondo dolore, tutto il partito di Europa Verde - Verdi si stringe intorno ai suoi cari e a quanti lo hanno conosciuto. Grazie Daniele per quello che ci hai donato. Che la terra ti sia lieve”.

“Ciao Daniele – scrive Angelo Bonelli, coportavoce azionale di Europa Verde-Verdi - ci hai lasciati all’improvviso. Apprendere questa notizia è doloroso per chi come me ti ha conosciuto e non riesco a crederci. Uomo impegnato in politica con i Verdi, nella cultura e musicista. Daniele riposa in pace, che dolore la tua scomparsa”

Articolo aggiornato alle ore 19.09 (il cordoglio di Europa Verde e di Angelo Bonelli)