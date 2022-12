Uomo si accascia e muore: dramma nei locali dell'Asl in via Dalmazia

BRINDISI – Un malore improvviso non gli ha lasciato scampo. Si è consumato davanti agli occhi di numerose persone un dramma verificatosi stamattina (martedì 6 dicembre) al pian terreno degli uffici dell’Asl situati in via Dalmazia. Non c’è stato nulla da fare per un uomo di 72 anni residente in provincia di Brindisi. L’uomo doveva effettuare una visita specialistica già prenotata in precedenza. Mentre attendeva l’arrivo dell’ascensore, si è accasciato, perdendo i sensi. Il personale dei vicini sportelli del Cup e alcuni medici che prestavano servizio negli ambulatori si sono immediatamente attivati per prestargli i primi soccorsi, in attesa degli operatrori del 118. Ma nonostante i tentativi di rianimazione, il cuore non è mai ripartito. Il 72enne si era recato lì da solo. A stretto giro i suoi familiari sono stati informati della tragedia. Sul posto anche la polizia.