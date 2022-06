Malore per un velista fuori dal porto, salvataggio lampo della Capitaneria

BRINDISI - Nella mattinata odierna, sabato 4 giugno 2022, il personale della Capitaneria di porto di Brindisi ha eseguito un’operazione di assistenza e soccorso a un velista colto da malore a circa un miglio fuori dall’imboccatura del porto di Brindisi. L’allarme è scattato alle 11.23, quando la sala operativa della Capitaneria di porto di Brindisi ha ricevuto una chiamata sul numero di emergenza 1530 da parte del malcapitato.

Vista la gravità della situazione, è stato disposto l’invio di due motovedette che tempestivamente hanno lasciato gli ormeggi dirigendosi sul punto segnalato. Alle ore 11.35 la M/V CP 578 e la M/V SAR CP 844 hanno intercettato il velista in difficoltà, per poi procedere a trarlo in salvo salendo a bordo della sua unità e conducendola al sicuro all’interno del porticciolo turistico “Marina di Brindisi”.

Sul posto era già giunto il personale del 118 che ha prestato poi l’immediata assistenza al malcapitato, trasferendolo all’ospedale Perrino. Si ricorda che la sala operativa delle Capitaneria di Porto di Brindisi è attiva giornalmente e ininterrottamente, e può essere contattata telefonicamente al numero 0831521022 o all’indirizzo e-mail cpbrindisi@mit.gov.it mentre, per le sole emergenze in mare, attraverso il “Numero Blu” 1530.