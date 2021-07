Maltempo: allagamenti in provincia, centralino dei vigili del fuoco in tilt

MESAGNE - Una bomba d'acqua si è abbattuta intorno alle 16:30 di oggi, sabato 17 luglio, nel Brindisino, provocando allagamenti diffusi e trasformando molte strade in torrenti, soprattutto, a Latiano e Mesagne dove, in particolare, un grosso albero è caduto in via San Donaci, ostruendo completamente il passaggio delle auto.

Sul posto, anche, il personale dell'Anas. Numerosi, anche, gli allagamenti di garage, per un totale di circa sei interventi nella zona. Gran lavoro per i vigili del fuoco, che stanno cercato di far defluire l'enorme flusso d'acqua che sta creando molti disagi alla circolazione ( in foto via Federico II di Svevia a Mesagne) e stanno intervenendo anche, per rimuovere gli arbusti.

Seguono aggiornamenti