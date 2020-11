Maltempo: cade grosso albero all'ingresso del supermercato

ORIA - Si è proprio sfiorata la tragedia nella mattinata di oggi, sabato 21 novembre, sulla strada provinciale per Manduria a Oria: all'altezza dell'ingresso del supermercato Eurospin è caduto un grosso albero di pino invadendo la carreggiata.

Per fortuna, non si sono registrati danni. Nè a persone nè a cose. Sul posto si è recata una squadra dei vigili del fuoco per le operazioni del caso.

Foto di Debora Mele

Gallery