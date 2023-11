Maltrattamenti nei confronti della convivente, lei lo denuncia: arrestato dopo lite per strada

SAN PIETRO VERNOTICO – Un arresto per maltrattamenti nei confronti della convivente ieri, martedì 21 novembre, a San Pietro Vernotico. Un 47enne è finito in carcere. Colto in flagranza di reato dai carabinieri chiamati dalla stessa vittima, sua coetanea. La donna ha chiesto l’aiuto dei militari dell’Arma al culmine dell’ennesima lite, questa volta scoppiata per strada, in una traversa della centralissima via Brindisi nei pressi di un bar. Da quanto raccontano alcuni testimoni dopo la lite la donna si è allontanata per poi ricomparire insieme ai militari. Alla vista dei carabinieri il 47enne ha dato in escandescenze, inveendo contro la compagna. Si è reso necessario l’intervento di più pattuglie che hanno bloccato la strada. L’uomo è stato portato in caserma e su disposizione del pubblico ministero di turno arrestato e trasferito in carcere. Determinante la denuncia sporta dalla vittima. L'uomo nella mattinata di domani, alla presenza del suo legale di fiducia, l'avvocato Giovanni Barba, si presenterà davanti al Gip per l'interrogatorio di convalida dell'arresto.