Maltrattamenti in famiglia: domiciliari non convalidati, disposto divieto di avvicinamento

MESAGNE – Non è più sottoposto alla misura dei domiciliari ma dovrà rispettare il divieto di avvicinamento alla compagna, tenendosi ad almeno 300 metri di distanza da lei. Questa la misura adottata dal gip del tribunale di Brindisi nei confronti di un uomo residente a Mesagne che lo scorso 22 novembre è stato arrestato in flagranza di reato dai poliziotti del locale commissariato, per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate ai danni della donna, con cui conviveva.

L’arresto è scaturito da un intervento effettuato da una pattuglia su richiesta della vittima. La donna ha riferito alle forze dell’ordine di essere stata schiaffeggiata e colpita più volte dall’uomo, che le avrebbe fatto anche sbattere la testa contro la testata in legno del letto, nonostante la presenza del figlio minore. Successivamente, in sede di denuncia, la donna ha riferito di una serie di aggressioni subite fin dal 2020.

Negli ultimi tre anni la malcapitata sarebbe stata insultata e picchiata per questioni banalissime, come l’aver dimenticato di aver accendere lo scaldabagno o il fatto di non riuscire a visualizzare delle foto condivise su un social network da un’amica. A supporto delle dichiarazioni della donna vi è anche la testimonianza della madre, che ha dichiarato di aver assistito ad almeno cinque episodi di violenza.

Difeso dall’avvocato Paolo Camassa, l’indagato nella giornata di ieri (venerdì 24 novembre) si è presentato davanti al gip del tribunale di Brindisi, Vittorio Testi, nell’ambito dell’interrogatorio di convalida. L’uomo sostanzialmente ha negato tutti gli addebiti, dichiarando di aver colpito la compagna in alcune occasioni, ma solo per difendersi dalle sue aggressioni. Ha ammesso inoltre di aver proferito frasi offensive nei suoi confronti, ma di averlo fatto nel corso di discussioni che sarebbero scaturite da un atteggiamento “dispettoso” adottato da tempo dalla compagna.

Il giudice non ha convalidato l’arresto, in quanto non risulta eseguito in flagranza di reato. I poliziotti, infatti, da quanto emerge dall’ordinanza a firma del gip, “non hanno assistito ad alcun atto di violenza, fisica o verbale, o ad altri atti idonei a configurare i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, ma hanno appreso i fatti oggetto di incolpazione provvisoria dopo aver ascoltato la persona offesa e la madre”.

Per il giudice però, sulla base del quadro probatorio presentato dagli inquirenti, sussistono gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato. Vi sono, insomma, elementi sufficienti per ritenere che in modo reiterato abbia maltrattato la compagna con ingiurie e aggressioni sia fisiche che verbali, anche in presenza del figlio minore, provocandole le lesioni che risultano dalla scheda redatta dal personale del 118 intervenuto la sera del 22 novembre. Il gip ravvisa inoltre la sussistenza dei pericoli di reiterazione del reato e di inquinamento delle prove (“avvicinando la persona offesa per indurla o convincerla a ritrattare le accuse o ad edulcorarne la portata”). Per questo è stato emesso il divieto di avvicinarsi alla donna, mantenendo una distanza non inferiore ai 300 metri.