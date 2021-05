Picchiava la moglie con una mazza da scopa davanti ai figli: arrestato

MESAGNE - Un 40enne di Catania che vive a Mesagne per lavoro è stato raggiunto da un ordine di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emesso dalla Procura di Catania ed eseguito dai carabinieri di Mesagne, perché si è reso responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia, consumati dal 2018 al 2021. Da quanto ricostruito avrebbe picchiato la moglie con una mazza da scopa anche davanti ai figli e avrebbe costretti qusti ultimi ad assistere a rapporti sessuali. L'ordinanza è stata eseguita in un B&B dove il 40enne risiede per questioni di lavoro.