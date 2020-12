Furto fra gli scaffali dello Spazio Conad: nei guai imamma e figlia

MESAGNE - Avevano rubato indumenti intimi, una scatola cioccolatini e un giocattolo, ma all’uscita dell’ipermercato hanno trovato ad attenderle gli uomini della Vigil Nova. Mamma e figlia sono state denunciate per un furto perpetrato stamani (venerdì 11 dicembre) all’interno dello Spazio Conad (ex Auchan) di Mesagne. I vigilantes hanno seguito i movimenti delle donne tramite le telecamere, Insospettiti dal loro modo di fare, le hanno bloccate in prossimità delle casse e le hanno sottoposte a controllo. All’interno di una borsa da passeggio è stata trovata la refurtiva. L’istituto di vigilanza ha allertato i carabinieri.