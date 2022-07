Mandato di arresto europeo per un ragazzo afghano: la Cassazione dice "no"

BRINDISI - Nei giorni in cui la Francia nega l'estradizione di 10 ex terroristi, c'è un altro "contenzioso" con l'Italia, a ranghi invertiti. Questa volta è la Francia che pretende l'estradizione di un giovane cittadino afghano ma con permesso di soggiorno permanente in Italia, residente a Brindisi. Il ragazzo ha 33 anni, è perfettamente integrato nel tessuto sociale e ha avviato con successo un'attività commerciale. E' difeso dall'avvocato Daniela D'Amuri. Il giovane non ha mai avuto problemi con la giustizia italiana.

Il giovane in Francia è accusato - non condannato, accusato - di ricettazione. Da qui, il mandato di arresto europeo a suo carico. L'Italia lo recepisce e il 33enne viene arrestato e condotto in carcere il 23 maggio 2022. L'avvocato Daniela D'Amuri non ci sta, il giovane riesce a ottenere almeno gli arresti domiciliari. Intanto davanti alla corte d'appello di Lecce si discute dell'estradizione del ragazzo.

Andrà consegnato alla Francia. A Lecce, il verdetto è infatti infausto per il giovane, sentenza di estradizione: il 33enne dovrà lasciare Brindisi e andare oltralpe. Non resta che il ricorso in Cassazione. L'avvocato D'Amuri lo prepara. Ieri, 20 luglio 2022, la discussione. Il giovane al momento non dovrà andare in Francia. La sesta sezione, infatti, annulla la sentenza impugnata e rinvia per un nuovo giudizio alla corte d'appello di Lecce. L'avvocato D'Amuri presenterà richiesta di scarcerazione.