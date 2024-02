Mandato europeo della Procura di Brindisi: il genero di Riina arrestato a Malta

BRINDISI - E' stato arrestato a Malta all'alba di oggi, giovedì 8 febbraio 2024, Antonio Ciavarello, genero del defunto boss di Cosa Nostra Salvatore Riina. Le autorità maltesi avevano ricevuto dalla Procura di Brindisi un mandato di arresto europeo. L'arresto è avvenuto a Mosta, un comune al centro dell'isola di neanche 20 mila abitanti. Stando a quanto riporta il sito dello storico quotidiano maltese (di lingua inglese) Times of Malta, "Tony" Ciavarello, che è di origine palermitana, ha acconsentito alla sua estradizione in Italia.

La competenza territoriale riguarda Brindisi in quanto è stato il Tribunale del capoluogo adriatico a emettere una sentenza, divenuta irrevocabile, a carico di Ciavarello. Infatti, la sua ultima residenza in Italia era stata stabilita a San Pancrazio Salentino. Il 50enne di origine palermitana deve scontare il residuo di una pena definitiva. Per questo è stato emesso a suo carico l'ordine di esecuzione della pena da parte della Procura di Brindisi. I magistrati, poiché l'uomo aveva lasciato l'Italia, si sono attivati. Le ricerche hanno condotta sull'isola del Mediterraneo e le autorità maltesi sono state attivate.

L'arresto è stato eseguito, come detto, all'alba di oggi dalla polizia maltese. Sempre stando al quotidiano dell'isola, "il suo avvocato difensore (di Ciavarello, ndr) ha spiegato che l'imputato era a conoscenza delle sentenze nei suoi confronti ma non sapeva che fossero efficaci. Non ha mai avuto problemi con la polizia o le autorità maltesi e solo una volta aveva ricevuto una multa". Ciavarello è il marito di Maria Concetta Riina, figlia del più (tristemente) noto Salvatore Riina. Nel 2017 Ciavarello, all'epoca residente a San Pancrazio, venne raggiunto da un ordine di esecuzione per un'altra condanna irrevocabile.

Il quotidiano Times of Malta cita il magistrato Giannella Camilleri Busuttil, che ha confermato l'assenza di procedimente pendenti a Malta a carico di Tony Ciavarello. Adesso il prossimo passo è la sua estradizione in Italia.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui