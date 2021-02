"Il Covid? Emergenza inventata dai tiranni": denunciati per vilipendio

ERCHIE – Il Covid? “Un’emergenza che non esiste!!” Due negazionisti della pandemia avevano affisso per le vie di Erchie dei manifesti attraverso i quali hanno tentato di divulgare fantasiose teorie complottistiche. I due sono stati identificati e denunciati a piede libero dai carabinieri della locale stazione, per vilipendio nei confronti dello Stato. L’affissione abusiva di manifesti è avvenuta fra il 2 e 3 gennaio 2020, in pieno centro urbano. Sono 22 le locandine intercettate dai militari, recanti la seguente frase offensiva rivolta ai cittadini: “Cari mascherati vi hanno visti così devotamente asserviti e sottomessi che non hanno non potuto prorogare un'emergenza che non esiste!!! non possono non esistere i tiranni quando il popolo è composto da servi come voi”. Gli stessi erano stati contravvenzionati circa 15 volte fra il 2020 e il 2021 dai carabinieri, per varie violazioni delle norme anti Covid.