Riprende la protesta degli agricoltori: un centinaio di trattori in marcia verso la città

BRINDISI – Nel giorno della mobilitazione nazionale, prosegue anche nel Brindisino la protesta degli agricoltori. Un corteo composto da circa 100 trattori è partito intorno alle ore 9.45 di oggi (giovedì 8 febbraio) dall’area di servizio Agip situata sulla strada statale 613 che collega Brindisi – Lecce (direzione Bari), subito dopo lo svincolo per il rione La Rosa.

Il serpentone di mezzi agricoli percorrerà la complanare e la rotatoria all’imbocco della superstrada per Taranto (cosiddetto incrocio della morte), per poi immettersi nuovamente sulla superstrada, direzione Lecce. Quindi sarà imboccato lo svincolo per via Porta Lecce e da lì raggiungerà piazzale Spalato, dove è stata predisposta un'area per la sosta di non più di 50 mezzi. La viabilità è gestita dalla Polizia Locale di Brindisi, che scorta i trattori lungo tutto il tragitto, con l’ausilio della polizia e dei carabinieri. Intorno alle ore 15, presso il presidio in piazzale Spalato, è previsto un incontro con i sindaci della provincia.

I comitati spontanei degli agricoltori avevano già dato vita ad analoghe forme di protesta a Carovigno, San Pietro Vernotico e sempre nel capoluogo, dove la scorsa settimana si è svolto un primo corteo. Nella giornata odierna è prevista una manifestazione anche a Roma e a Sanremo, dove si sta svolgendo il festival della canzone.

I manifestanti d’Italia e d’Europa protestano contro l’aumento del prezzo del gasolio, (entro il 2026 dovranno pagare le accise, con conseguente aumento dei prezzi di vendita), l’Imu su terreni agricoli (che ad oggi le aziende agricole non pagano e i privati pagano beneficiando di agevolazioni che nel tempo verranno azzerate), l’Irpef Agricola e altro ancora. Nel Brindisino si pone anche il problema della Xylella, che continua a mettere in ginocchio numerose aziende.

