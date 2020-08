Frutta, verdura e involucri di marijuana: nei guai un commerciante

SAN PANCRAZIO SALENTINO – Una parte della droga è stata trovata nella cella frigo del suo negozi ortofrutticolo. La parte restante, in un cassetto della cucina della sua abitazione. Un fruttivendolo di San Pancrazio Salentino è stato sorpreso con 100 grammi di marijuana dai carabinieri della locale stazione.

La sostanza stupefacente era suddivisa in cinque involucri in cellophane. Oltre alla droga, i militari hanno trovato anche materiale utile per la pesatura e il confezionamento. Il tutto è stato sottoposto a sequestro. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, dopo le formalità di rito, l’uomo è stato arrestato e subito rilasciato. Deve rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.