Droga in bagno e in camera da letto: nei guai un giovane

Un 25enne di Mesagne sorpreso dai carabinieri con 26 grammi di marijuana suddivisi in sei dosi e un bilancino di precisione

MESAGNE – Aveva nascosto fra la camera da letto e il bagno della sua abitazione circa 26 grammi di marijuana. Il 25enne Paolo D’Errico, di Mesagne, è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri della stazione di Mesagne. Il giovane ha ricevuto la visita dei militari nel primo pomeriggio di ieri (sabato 25 febbraio). Complessivamente sono state sequestrati sei dosi di sostanza stupefacente, un bilancino di precisione e 26 euro in banconote di vario taglio. L’uomo, di concerto con il pm dii turno del tribunale di Brindisi, è stato condotto presso la sua abitazione in regime di domiciliari. Deve rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.