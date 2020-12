Nascondeva dosi di marijuana in casa: i carabinieri gli fanno visita

CAROVIGNO – Nascondeva 55,45 grammi di marijuana all’interno della sua abitazione. Il 38enne Daniele Altavilla, residente a Brindisi ma domiciliato di fatto a Carovigno, è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri del Norm della compagnia di San Vito dei Normanni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari sono giunti sulle sue tracce nell’ambito di un mirato servizio antidroga. Nel corso della perquisizione domiciliare, le forze dell’ordine hanno rinvenuto 11 dosi di marijuana, un bilancino di precisione e la somma di 180 euro in banconote di vario taglio. L’arrestato, concluse le formalità di rito, è stato condotto presso la sua abitazione di Carovigno, in regime di arresti domiciliari, su disposizione del pm di turno del tribunale di Brindisi.