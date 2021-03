Marijuana nascosta nella scatola di scarpe: padre arrestato, figlio segnalato

MESAGNE - Un 55enne di Mesagne è stato arrestato dai carabinieri della locale stazione per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente. egnalato all’Autorità amministrativa, per detenzione per uso personale di stupefacenti, il figlio 28enne, in atto sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

Durante un controllo domiciliare effettuato nella serata di ieri, i militari hanno trovato una una dose di marijuana da 1 grammo, nella tasca dei pantaloni del 55enne. La successiva perquisizione ha consentito di rinvenire sul soppalco del piano superiore, occultata all’interno di una scatola di scarpe, una confezione di cellophane contenente 3 spinelli di marijuana del peso di 1 grammo circa e una confezione di cellophane contenente marijuana del peso di 53 grammi circa. L’arrestato, concluse le formalità di rito, è stato tradotto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.