Brutale aggressione in casa: donna accoltellata dal marito

La vittima, colpita più volte al tronco, non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo ha chiamato i soccorritori subito dopo l'aggressione. E' stato arrestato

FASANO – Si è scagliato con violenza inaudita contro la moglie, colpendola più volte con un coltello. E’ stato arrestato il responsabile di una brutale aggressione avvenuta nella tarda serata di ieri (lunedì 27 aprile) in un appartamento in via Lapertosa, nel centro di Fasano. La donna, fortunatamente, non verserebbe in gravi condizioni.

Il movente è da chiarire. Da quanto appreso l’uomo ha inferto vari fendenti al tronco della consorte, per poi chiedere soccorso. Sul posto si sono recati i soccorritori del 118 e i carabinieri della compagnia di Fasano. Inizialmente le condizioni della vittima sembravano estremamente gravi. Condotta in codice rosso presso l’ospedale Perrino, durante la notte è stata trasferita presso il reparto di Chirurgia dell’ospedale Fazzi di Lecce. Non correrebbe pericolo di vita. L'indagato è stato tratto in arresto. La dinamica dei fatti è ancora in fase di accertamento.

Seguono aggiornamenti