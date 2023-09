Il pomeriggio in chiesa e poi il dramma: martedì l'addio a Teodoro Taurisano

BRINDISI – Aveva appena lasciato la parrocchia del rione Santa Chiara. A pochi passi dalla fermata dell’autobus che lo avrebbe condotto in centro, il terribile impatto che non gli ha lasciato scampo.

Teodoro Taurisano viene descritto come una persona mite e tranquilla. La città di Brindisi è scossa per la morte del pensionato 82enne, investito in via Palmiro Togliatti da un pirata della strada che nelle ore successive è stato individuato e arrestato dalla Polizia Locale e dai poliziotti della Sezione volanti.

Diplomato in ragioneria, era originario di Patù. Animato da una forte fede, spesso si recava presso la chiesa di San Carlo di Gesù adiacente all’ex seminario, in viale Porta Pia. Anche nella serata di ieri (domenica 24 settembre) aveva raggiunto l’edificio religioso.

Intorno alle ore 19 si è diretto verso via Palmiro Togliatti. Giunto in prossimità della fermata della Stp situata all’altezza del tribunale, ha estratto un biglietto dalla tasca. Di lì a poco sarebbe passato il pullman che lo avrebbe trasportato in centro. L’anziano abitava infatti in vicolo Prato, nei pressi della chiesa dell’Annunziata, a poche centinaia di metri dal lungomare.

Ma la Lancia Ypsilon condotta dal 32enne Andrea Porcelluzzi, ora recluso in carcere, lo ha travolto mentre attraversava la strada. L’automobilista pare si sia fermato pochi istanti e una volta realizzato l’accaduto, ha proseguito. Un passante ha abbozzato un tentativo di rianimazione, ma per l’82enne non c’era più nulla da fare.

Una volta conclusi i rilievi del caso, il pm di turno del tribunale di Brindisi, Giuseppe De Nozza, ha dato il nulla osta alla restituzione della salma, che ora si trova presso la camera mortuaria del cimitero. I funerali saranno celebrati alle ore 11 di domani (martedì 26 settembre) proprio presso la chiesa di San Carlo di Gesù. Lo piangono due figlie e un'intera città.