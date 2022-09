Crisi epilettica in un negozio: bambina salvata da fisioterapista

MARTINA FRANCA - Attimi di paura ieri mattina (sabato 10 settembre 2022) intorno a mezzogiorno in un negozio di Martina Franca (provincia di Taranto) dove una ragazzina, appena 12enne, ha rischiato di soffocare in preda ad un crisi epilettica. E' stata una fisioterapista presente nell'attività commerciale in quel momento a salvarla grazie alla prontezza e all'esperienza. Si tratta di Angela Nucci, di Martina Franca, operatrice sanitaria presso la Fondazione San Raffaele di Ceglie Messapica.

"E' stato terribile - racconta la donna - perchè vedevo la bambina in uno stato pietoso ma per fortuna in borsa avevo il saturimetro per i parametri vitali così ho potuto anche riferire con correttezza all'operatrice 118 e dottori i valori." Il tutto si è verificato in pochi attimi: la ragazzina, improvvisamente, si è dapprima inginocchiata e poi accasciata per terra. Non riusciva a respirare. Il personale del negozio ha fatto allontanare i clienti presenti in quel momento lasciando spazio alla Nucci di poter eseguire tutte le manovre utili per salvare la 12enne ed attendere così l'arrivo dei sanitari del 118 che hanno trasportato la bambina nel vicino ospedale.