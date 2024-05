Mattonella "difettosa": "Quindicesima persona caduta dall'inizio dell'anno"

BRINDISI – Residenti e commercianti assicurano che si tratta della quindicesima caduta dall’inizio dell’anno. Un’altra persona anziana è inciampata in una "famigerata" mattonella che si trova al civico 6 di via Dalmazia, di fronte agli uffici del Cup dell’Asl Brindisi. E’ accaduto intorno alle ore 9 di oggi (venerdì 24 maggio).

La malcapitata è stata subito soccorsa da alcuni passanti. Poi è arrivato il marito, che l’ha accompagnata in ospedale. La speranza è che non abbia nulla di rotto. Ma i cittadini manifestano la loro rabbia, per un infortunio che si sarebbe potuto evitare. Un residente spiega che da tempo è stato segnalato, proprio di fronte al portone di ingresso di un condominio, un dislivello fra due mattonelle.

Chi abita nei paraggi zona conosce bene la trappola. Ma i tanti cittadini che percorrono la via occasionalmente, rischiano l’inciampo, come appunto accaduto stamattina. “Di recente – riferisce ancora un residente – i tecnici comunali hanno effettuato un sopralluogo, ma poi non è accaduto nulla”. Eppure non dovrebbe essere complicato risolvere il problema. Si tratta semplicemente di sostituire un paio di mattonelle. Occorre attendere che un’altra persona si faccia male, prima di intervenire?

