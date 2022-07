Movida e ordinanze della discordia a Ostuni: "Intervenga il prefetto"

OSTUNI - Anche il deputato Mauro D’Attis (Forza Italia) interviene nelle polemiche scaturite dalle cosiddette ordinanze anti movida molesta emesse la scorsa settimana dalla commissione straordinaria del Comune di Brindisi, chiedendo al prefetto di Brindisi di convocare un incontro fra la stessa commissione e le associazioni di categoria. Confesercenti, Fenailp e un neo costituito comitato di commercianti hanno infatti espresso la loro contrarietà rispetto ai provvedimenti che limitano la somministrazione di alcool e di bevande nelle ore notturne. Fenailp e il comitato hanno inoltre chiesto la revoca di un’ordinanza che limita anche le emissioni sonore.

“Chiedo al prefetto di Brindisi di intervenire – afferma D’Attis- convocando un incontro tra la commissione straordinaria del Comune di Ostuni ed i rappresentanti degli esercenti per sbrogliare il filo del dialogo a fronte delle ordinanze emesse ‘anti-movida’. Ostuni è una località turistica che esercita il suo fascino a livello internazionale e il contenuto delle ordinanze rischia di compromettere seriamente centinaia di attività. Il tutto proprio durante la stagione estiva, durante la quale Ostuni accoglie il maggior numero dei turisti”.

“Comprimere gli orari per le emissioni sonore – prosegue D’Atti - vietare la vendita di alcolici dopo le 2 e i prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato dall’1 di notte: è evidente è che si tratti di recinti opprimenti per gli esercenti e per tutto il settore turistico-ricettivo. Perciò, ritengo ineludibile un incontro per trovare una soluzione condivisa, in grado di contemperare le esigenze in campo e restituire la giusta serenità a tutti coloro che operano nei settori coinvolti”. La questione, fra l’altro, è stata al centro di un incontro fra la commissione e i rappresentanti di Confesercenti, svoltosi ieri.