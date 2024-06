Maxi rissa dopo la festa patronale: il branco contro un ragazzo, intervengono i carabinieri

SAN PIETRO VERNOTICO - La festa patronale era ufficialmente finita, ma alcune persone si godevano la nottata in piazza del Popolo. Le luminarie erano ancora accese nel centro di San Pietro Vernotico. Intorno alle 2 altre luci si sono aggiunte, quelle dei lampeggianti dei carabinieri. È infatti scoppiata una maxi rissa tra giovani. In tanti hanno assistito alla scena. Sono spuntati anche tirapugni e "oggetti atti a offendere", come si usa dire in gergo giudiziario. Banalmente, i partecipanti hanno provato a fare male con quello che avevano a disposizione, la traduzione. Alla fine si conterà un ragazzo in ospedale, fortunatamente dimesso nel giro di poco.

Il parapiglia è scoppiato, per cause ancora da chiarire, dopo l'1, nella notte tra venerdì 28 e sabato 29 giugno 2024. Presto si è trasformato in una rissa. Gli involontari spettatori - avrebbero volentieri fatto a meno di questo spettacolo - hanno visto quattro-cinque ragazzi aggredirne un altro. Eppure i partecipanti sarebbero stati più di dieci. Poteva andare peggio, il bilancio è tutto sommato positivo, benché un ragazzo sia stato ferito. Tra tirapugni e forse anche un punteruolo, poteva andare decisamente peggio.

I carabinieri sono intervenuti, dopo essere stati allertati dagli "spettatori". La rissa stava scemando, ma chi ha assistito racconta della pressoché totale assenza di timore reverenziale dei giovani nei confronti dei militari, che comunque stanno facendo il loro. Stanno indagando, ricostruendo. E visionando le immagini delle telecamere piazzate in zona. Un punteruolo - presumibilmente brandito durante la maxi rissa - sarebbe finito in un chiusino. Per poi venire recuperato dai carabinieri. Serve mettere a posto tutti i tasselli, per avere contezza del perché della violenza.