Maxi-sequestro nel porto: scoperta merce contraffatta dal valore di due milioni di euro

BRINDISI - Oltre 45 mila capi di abbigliamento, che imitavano noti marchi, per un valore che supera i due milioni di euro: è il bilancio del maxi-sequestro operato nel porto di Brindisi dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in sinergia con i finanzieri del gruppo del capoluogo adriatico, nell’ambito dei quotidiani servizi di vigilanza svolti all’interno dello scalo portuale. La merce proviene da Paesi dell’est Europa.

Le attività hanno avuto origine da una serie di controlli, operati su mezzi e passeggeri in arrivo dalla Grecia, durante i quali sono stati intercettati, in quattro distinti interventi, degli autoarticolati contenenti carichi di copertura di modico valore con lo scopo di trarre in inganno gli organi di polizia.

L’accurata verifica delle merci trasportate ha consentito di individuare complessivamente 45 mila pezzi, tra scarpe, pantaloni, felpe e cappellini, riconducibili, sin dal primo esame visivo, a noti marchi la cui contraffazione è stata poi confermata dai periti di parte.

I prodotti, infatti, riproducono segni con caratteristiche proprie di noti brand, tra cui Gucci, Golden Goose, Goorin Bros, condizione idonea a trarre in inganno il consumatore.

Il carico è stato sottoposto a sequestro penale per introduzione nello Stato e commercio di beni con segni falsi/contraffatti, con contestuale denuncia all’autorità giudiziaria di Brindisi dei soggetti coinvolti, la cui responsabilità penale sarà definitivamente accertata solo all’esito del giudizio con sentenza irrevocabile, vigendo nelle more la presunzione di innocenza.

La collaborazione tra Agenzia Dogane e Monopoli e Guardia di Finanza testimonia l’impegno comune per garantire la sicurezza e la salvaguardia dei consumatori spesso tratti in inganno dall’economicità dei prodotti contraffatti, e per contrastare il mercato del falso che, da sempre, assicura indebiti proventi in danno all’economia nazionale.