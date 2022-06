Paul Haggis di nuovo in tribunale: fissato l'incidente probatorio

BRINDISI – Paul Haggis tornerà mercoledì 29 giugno presso il tribunale di Brindisi. L’incidente probatorio è stato fissato per le ore 15 davanti al gip Vilma Gilli. Il regista canadese è ristretto da domenica scorsa (19 giugno) in regime di domiciliari in un alloggio di Ostuni, per i reati di violenza sessuale e lesioni personali ai danni di una straniera di 28 anni. Nella giornata di mercoledì lo stesso gip Vilma Gilli, dopo aver interrogato l’indagato, non ha convalidato il provvedimento di fermo emesso tre giorni prima a suo carico ma ha contestualmente firmato un’ordinanza di custodia cautelare. A detta del gip non sussiste il pericolo di fuga (per questo la mancata convalida del fermo), mente sussistono i rischi di inquinamento delle prove e di reiterazione del reato, alla luce della causa civile intentata contro il 69enne, per analoghi vicende, in Americaa.

Fra domenica 12 e mercoledì 14 giugno si sarebbero verificati almeno tre episodi di violenza sessuale all’interno di un b&b della Città Bianca in cui Haggis alloggiava insieme alla vittima, atterrata all’aeroporto di Brindisi il 12 giugno. E’ quanto emerge dalla denuncia sporta dalla 30enne, il cui racconto è stato al centro di accertamenti investigativi effettuati dai poliziotti della Squadra mobile di Brindisi, coordinati dai pm Antonio Nigro e Livia Orlando.

Ma il regista, difeso dall’avvocato Michele Laforgia, nel corso dell’interrogatorio e tramite un memoriale depositato in udienza ha respinto gli addebiti, dichiarando che “era stata la donna a cercarlo e recarsi da lui a Ostuni” e che con la 30enne vi sarebbero stati solo dei rapporti consensuali, per cui non sapeva spiegarsi le accuse rivolte. L’incidente probatorio era stato chiesto dalla Procura di Brindisi per cristallizzare le dichiarazioni della 28enne, che nel frattempo ha lasciato la comunità protetta in cui era ospitata in Puglia.