Aggressione davanti a un bar: scatta il "Daspo Willy" per un 23enne

MESAGNE - Resosi responsabile di una violenta aggressione ai danni di un ragazzo, per un 23enne mesagnese scatta il "Daspo Willy". Ieri, mercoledì 3 gennaio 2024, gli agenti del commissariato di Mesagne hanno notificato la misura di prevenzione, emessa dal questore di Brindisi, Annino Gargano, al giovane. Il "Daspo Willy" è stato approvato nel 2020. Prende il nome da Willy Monteiro Duarte, il 21enne pestato a morte nella notte tra il 5 e il 6 settembre 2020 a Colleferro nel Lazio.

La misura è scattata in seguito all'istruttoria effettuata dalla divisione polizia anticrimine della Questura nei confronti del 23enne. Quest'ultimo, nell'autunno scorso, si era reso responsabile, nelle vicinanze della villa comunale di Mesagne, davanti ad un bar e alla presenza di numerose persone, di una violenta aggressione nei confronti di un altro giovane.

Per questo episodio, il giovane è stato denunciato all'autorità giudiziaria dagli uomini del commissariato e nei suoi confronti è stato emesso il provvedimento amministrativo di Daspo per la durata di un anno. La misura prevede il divieto di accedere e stazionare, nelle ore serali e notturne, nei luoghi e nelle immediate vicinanze di tutti i pubblici esercizi che si trovano nei pressi della villa comunale di Mesagne. L'eventuale inosservanza del provvedimento è punita con la reclusione da sei mesi a due anni e dalla multa da 8 mila a 20 mila euro.