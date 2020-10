Allaccio abusivo alla linea elettrica e spaccio: un arresto e una denuncia

MESAGNE - I carabinieri della stazione di Mesagne, a conclusione degli accertamenti, hanno eseguito un arresto per furto di energia elettrica e denunciato un uomo per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente.

In particolare, i militari hanno riscontrato che, un 61enne del luogo, si era allacciato direttamente e abusivamente alla linea Enel, per un consumo stimato complessivo di 25 mila kwh e un danno quantificato in circa 5 mila euro. L’uomo è stato rimesso in libertà.

Un 46enne, sempre di Mesagne, invece, è stato denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, a seguito della perquisizione personale e domiciliare, i militari hanno ritrovato e sequestrato 6 grammi di marijuana e vario materiale per il confezionamento e pesatura nascosti nel comodino della camera da letto.