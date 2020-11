Per allontanare cani e gatti lava il marciapiede con sostanza tossica: denunciato

MESAGNE - Un mesagnese di 74 anni, D.C., è stato denunciato perché, per allontanare i cani e i gatti, ha cosparso e lavato il marciapiede con un prodotto altamente tossico. L'uomo, residente a Mesagne, ieri, venerdì 6 novembre, è stato denunciato dalla Polizia municipale presso la Procura di Brindisi per l'ipotesi di reato prevista dall'articolo 674 del codice penale, ovvero "getto pericoloso di cose in luogo pubblico e di transito creando molestie alle persone a causa delle emissioni di gas e vapori".

Gli agenti della Municipale sono stati allertati da alcuni residenti in via San Donaci che accusavano disturbi all'olfatto con ricorrente sensazione di vomito. E' stato allertato anche l'ispettorato della'Asl, che è intervenuto con personale qualificato. Gli agenti hanno verificato che sul marciapiede erano presenti tracce di liquido dall'odore nauseabondo. Hanno interpellato il vicinato e sono riusciti a risalire al proprietario di un immobile. L'uomo, di sua iniziativa, aveva cosparso e lavato il marciapiede. Il motivo? A suo dire, per tenere lontani cani e gatti, "colpevoli" di depositare i propri bisogni in strada.

Il 74enne aveva proceduto a lavare marciapiede e battiscopa con un prodotto altamente tossico del tipo trielina, pericolosissimo anche per la salute umana. L'uomo, resosi conto del danno, ha immediatamente provveduto a rimuovere la trielina con numerosi lavaggi. La Polizia municipale di Mesagne ha colto l'occasione per ricordare che anche il marciapiede innanzi la propria abitazione è pubblico e che non può considerarsi come un bene privato. Inoltre, l'uso di prodotti chimici tossici non solo mette in pericolo la salute uman,a ma anche quella degli animali randagi e domestici.