Anziana camminava sola e al buio sulla provinciale, salvata dalla polizia locale

MESAGNE - E' stata salvata da due vigili urbani, Maurizio Camassa e Giuseppe Tortorella, in servizio presso il comando della polizia locale di Mesagne diretto da Teodoro Nigro, l'anziana signora che nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 1 febbraio, camminava sola sulla strada provinciale 45 diretta verso Latiano. La segnalazione è partita da un'altra vigilessa che, fuori servizio, si trovava in zona, Gabriella Monaco, che subito si è fermata per bloccare la donna e metterla in sicurezza.

L'anziana, con passeggino per deambulazione, camminava al buio con il pericolo di essere investita ma, per fortuna, ha trovato sul suo cammino la vigilessa che l'ha salvata e, insieme ai colleghi, riaccompagnata a casa. Agli stessi ha raccontato di essere diretta alla sua abitazione ma non ricordava la strada. Ad attenderla il figlio che, arrivato alla casa della mamma, aveva trovato la porta aperta e aveva subito avvisati gli agenti.