In 24 ore la polizia ferma il rapinatore del supermercato: è un minorenne

MESAGNE - In circa 24 ore gli agenti del commissariato di Mesagne, diretto dal commissario Giuseppe Massaro, hanno chiuso il cerchio e arrestato il presunto autore dell'assalto al Carrefour del 29 giugno. E' stato fermato un minorenne, un 17enne del luogo. Le indagini sono state rapide e mirate. Il 29 giugno, intorno alle 19, il rapinatore era entrato in azione armato di pistola. Nella serata di ieri, giovedì 30 giugno, gli agenti del commissariato hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto a carico del 17enne, ritenuto responsabile del reato di rapina aggravata e detenzione e porto illegale di arma.

La rapina

Nello specifico, alle 19 circa di mercoledì 29 giugno, un soggetto - viso nascosto da sciarpa e passamontagna - entra in un supermercato di Mesagne, il Carrefour di via XXV Aprile, e, sotto la minaccia di una pistola, costringe la cassiera a consegnargli l'incasso giornaliero, circa 1200 euro. Poi, comincia la fuga. Sul luogo della rapina a stretto giro di posta giunge personale della squadra Volante, della polizia giudiziaria e della polizia scientifica del commissariato di pubblica sicurezza di Mesagne. Gli agenti procedono agli accertamenti investigativi. Vengono acquisite e visionate tutte le immagini dei sistemi di video-sorveglianza dell'attività commerciale e di quelli presenti nelle vie di fuga utilizzate dal rapinatore. Vengono, inoltre, acquisite le dichiarazioni dei testimoni presenti al momento del reato e il personale della polizia scientifica procede ai rilievi tecnici.

Le indagini

L’attività investigativa prosegue ininterrotta per tutta la notte, fino a quando gli investigatori, ricostruite le esatte dinamiche della rapina e delle vie di fuga utilizzate dal rapinatore, riescono a individuare alcuni frame che riprendevano il volto del rapinatore dopo che si era sfilato il passamontagna. Pertanto gli operatori della polizia giudiziaria, dopo aver individuato il soggetto tratto in arresto, procedono ad una perquisizione personale e domiciliare, che dà esito positivo: viene trovato e sequestrato il passamontagna insieme ad alcuni indumenti utilizzati dallo stesso per compiere la rapina.

Presso il Cpa

Dopo le formalità di rito, così come disposto dalla Procura della Repubblica dei minorenni di Lecce, il soggetto sottoposto al fermo di indiziato di delitto, è stato condotto presso il Cpa (centro di prima accoglienza, carcere minorile) di Lecce, in regime di detenzione, in attesa delle determinazioni da parte della medesima autorità giudiziaria.