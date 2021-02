Ha perseguitato per mesi la ex compagna, disposti gli arresti domiciliari

MESAGNE - I carabinieri della stazione di Mesagne hanno eseguito un’ordinanza di applicazione degli arresti domiciliari, emessa dal tribunale di Brindisi, nei confronti di un 36enne del luogo. Il provvedimento cautelare scaturisce in seguito al reato di atti persecutori posti in essere nei confronti della ex compagna, commessi da maggio 2020 al febbraio 2021.