Folle fuga in centro, la polizia sperona l'auto: al volante una donna

MESAGNE - Gli agenti della polizia hanno dovuto speronare l'auto per fermare la folle fuga. Al volante della Lancia Y una donna che al momento è sottoposta sia all'alcol test che a quello tossicologico. Il fatto è accaduto a Mesagne questa mattina (domenica 19 giugno 2022) intorno alle 10 in via Malvindi. La donna pare avesse imboccato la strada a controsenso ad alta velocità. La fuga si è conclusa poco dopo con lo speronamento da parte della polizia. Sul posto i sanitari del 118 che hanno soccorso la donna, la polizia locale e i carabinieri.