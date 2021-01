Incidente sulla provinciale: auto prima sbatte contro un ulivo e poi si ribalta

MESAGNE - Auto si ribalta: incidente sulla strada provinciale 69, quella che da Torre Santa Susanna conduce a Mesagne. E' accaduto oggi pomeriggio (giovedì 7 gennaio), poco dopo le 16.30. Coinvolta un'automobile, con una ragazza alla guida. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.

Per cause ancora in fase d'accertamento, la giovane ha perso il controllo e l'auto è uscita fuori strada, sbattendo contro un ulivo e cappottandosi. Per fortuna la ragazza sta bene, è uscita illesa dall'automobile, nonostante il mezzo si sia ribaltato. I vigili del fuoco hanno poi messo in sicurezza il veicolo.