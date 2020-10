Fra droga e munizioni, anche reperti archeologici: indagano i carabinieri

MESAGNE - Non solo droga e munizioni, anche, reperti archeologici di età Messapica. Questo è stato scoperto e posto sotto sequestro dai carabinieri della stazione di Mesagne, che hanno denunciato in stato di libertà, per detenzione abusiva di munizioni e ricettazione e segnalato all’autorità amministrativa per detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti, un 49enne del luogo, già agli arresti domiciliari.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In particolare, durante la perquisizione nell'abitazione dell’uomo, i militari hanno rinvenuto e sequestrato 128 cartucce per fucile di diverso calibro, 11 reperti archeologici di vario tipo, risalenti presumibilmente ad epoca messapica (per i quali sono in corso specifici accertamenti) e 14,8 grammi di marijuana, nascosta in parte nella tasca dei pantaloni e in parte ritrovata sul tavolo della cucina. Tutto è stato posto sotto sequestro.