Troppa pioggia e cede il manto stradale: autocisterna rimane incastrata

MESAGNE - La forte pioggia di queste ultime ore ha provocato il cedimento di un tratto stradale a Mesagne. In particolare, questa mattina, in via Gualtiero D’Ocra, dove sono ancora in corso i lavori di rifacimento del tronco della fogna, proprio a causa dello smottamento dell'asfalto una autocisterna è rimasta incastrata nel tratto franato. Il camion trasporta carburante. Sul posto gli agenti della polizia di Stato, la polizia locale, vigili del fuoco e tecnici comunali. Si sta procedendo a trasferire il carburante in un altro mezzo. Al momento il tratto stradale è chiuso al traffico.