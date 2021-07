Serra illegale per coltivare canapa e altra droga in casa e garage, arrestato

Sono 82 i vasi sequestrati dai carabinieri in un terreno in uso ad un 49enne. Altre un chilo di marijuana è stata rinvenuta in altri punti

MESAGNE - Un'intera serra munita di irrigazione e ventilazione con all’interno 82 vasi contenenti piante di canapa in crescita è stata sequestrata dai carabinieri di Mesagne in un terreno in uso ad un 49enne del posto. All'uomo, durante una prima perquisizione, i militari hanno, inoltre, sequestrato 53 grammi di marijuana e materiale per confezionarla nascosti in uno zaino a sua volta occultato in un vano lavanderia al primo piano dell'abitazione.

La perquisizione è stata estesa, poi, ad un garage sempre in uso al 49enne ubicati in una contrata di Mesagne dove sono state rinvenute altri 954 grammi di marijuana. Tutto è stato sottoposto a sequestro e l'uomo trasferito presso il carcere di Taranto.