Con la marijuana in casa: arrestato e rimesso in libertà

MESAGNE - Durante la perquisizione gli trovano in casa oltre 80 grammi di marijuana, finisce nei guai un mesagnese. I Carabinieri della Stazione di Mesagne, a conclusione degli accertamenti, hanno tratto in arresto un 51enne del luogo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, i militari operanti hanno proceduto alla perquisizione personale e locale presso l’abitazione in uso all’uomo dove hanno rinvenuto e posto sotto sequestro 84 grammi di marijuana, la somma di 620 euro, vario materiale utile per il confezionamento e un bilancino di precisione. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato rimesso in libertà.