Folle inseguimento nella notte ma i malviventi si danno alla fuga: indaga la polizia

MESAGNE - Li hanno tallonati per diversi chilometri ma sono riusciti a far perdere le loro tracce. Erano in tre, con volti travisati all'interno di un'auto di grossa cilindrata intercettata dalla Volante del commissariato di polizia di Mesagne questa notte (sabato 8 ottobre 2022) in una zona centrale della città. Probabilmente distrubati dall'arrivo della polizia non hanno portato a termine il loro disegno criminoso e si sono dati alla fuga. Un lungo inseguimento con la Volante che non è riuscita a fermarli ma, comunque, ha dato agli agenti la possibilità di individuare elementi utili alla loro identificazione, attualmente al vaglio degli investigatori.

Inoltre, durante i controlli nelle ore serali e notturne dello scorso fine settimana, le Volanti del commissariato di Mesgane hanno rinvenuto e riconsegnavano al legittimo proprietario un camion oggetto di furto, nascosto tra la fitta vegetazione in una zona rurale a confine con il territorio brindisino. Denunciati, infine, all’autorità amministrativa due individui in possesso di hashish e marijuana, che stavano raggiungendo in auto i luoghi della movida mesagnese insieme ad alcuni amici. Queste attività rientrano nei servizi straordinari di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione dei furti e dei reati predatori in genere, disposti dal questore della provincia di Brindisi.