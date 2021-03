Cartucce per pistola nascoste in una busta sul terrazzo, una denuncia

MESAGNE - I carabinieri della locale stazione hanno denunciato un 46enne del luogo per detenzione abusiva di munizioni. In particolare, durante una perquisizione presso il suo domicilio, i militari hanno rinvenuto 14 cartucce calibro 6,35 occultate in una busta sul terrazzo di casa. Le munizioni illegalmente detenute sono state sequestrate e poste a disposizione dell’autorità giudiziaria.