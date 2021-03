Droga nello scooter e a casa, circolava senza patente e assicurazione: arrestato

I carabinieri hanno sequestrato oltre 300 grammi di hashish, denaro in contante e materiale per il confezionamento

MESAGNE - I carabinieri della stazione di Mesagne hanno tratto in arresto in flagranza di reato Giovanni Livieri, 37enne del luogo, per produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. In particolare, nel corso di uno specifico servizio, il Livieri è stato fermato a bordo del suo scooter e, a seguito di perquisizione personale, veicolare e domiciliare, i militari operanti hanno rinvenuto e posto sotto sequestro vario materiale stupefacente.

In particolare si tratta di 3 panetti di hashish del peso rispettivamente di 98,6 grammi, 97 grammi e 98,3 grammi, nonché un coltello da cucina, il tutto occultato nel baule posteriore dello scooter, una busta in cellophane chiusa ermeticamente contenente 21 dosi del peso di 1 grammo ognuna, per un totale di 21 grammi di hashish, occultati nel bauletto anteriore del pianale e due pezzi di hashish, il primo di 0,1 grammi e il secondo di 2,2 grammi, nascosti nella stanza da letto.

Oltre a denaro contante (15 euro in banconote) e materiale per il confezionamento dello stupefacente. Per lo scooter è scattato il sequestro amministrativamente poiché il 37enne circolava senza patente, senza copertura assicurativa e revisione. L'uomo è stato trasferito presso il carcere di Brindisi.