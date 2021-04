Ai domiciliari ma viola le prescrizioni dopo essere uscito dal Sert

MESAGNE - I carabinieri della stazione di Mesagne, a conclusione degli accertamenti, hanno proceduto all’arresto di un 48enne di Erchie, per il reato di evasione dagli arresti domiciliari. In particolare, l'uomo, dopo essere uscito dal Sert di Mesagne, dove è autorizzato a recarsi, è stato notato dai militari, allontanarsi dal Comune di Mesagne, lungo un itinerario inconsueto e diverso da quello previsto per rientrare presso la propria abitazione. I militari lo hanno, quindi, fermato all'ingresso del Comune di Torre Santa Susanna, insieme ad altri due uomini con i quali si era intrattenuto a conversare, violando le prescrizioni imposte dalla misura cautelare. L'arrestato, concluse le formalità di rito, è stato accompagnato presso la sua abitazione in regime degli arresti domiciliari così come disposto dall'autorità giudiziaria.