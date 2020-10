Droga, munizioni e reperti archeologici: dopo la denuncia, scatta l'arresto

MESAGNE - Si sono aperte le porte del carcere di Brindisi per il 49enne di Mesagne, Marco Corbezzolo, già agli arresti domiciliari, ai quali i carabinieri della stazione di Mesgane hanno sequestrato 11 reperti archeologici di vario tipo risalenti all'età messapica. A casa di Corbezzolo, durante la perquisizione, erano stati ritrovati, anche, 128 cartucce per fucile di diverso calibro e 14,8 grammi di marijuana nascosti in parte nella tasca dei pantaloni e in parte trovata sul tavolo della cucina. Per questo l'uomo era stato denunciato. Ma oggi l'ufficio di sorveglianza di Lecce ha disposto per il 49enne un’ordinanza di carcerazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.