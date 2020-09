Droga di vario tipo nascosta nell'armadio e nel vasetto, arrestato

MESAGNE - I carabinieri della stazione di Mesagne hanno arrestato Diego Ruggiero, 36enne del luogo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, l’uomo, a seguito di perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di 3 involucri di cellophane contenenti 4 grammi di hashish, un involucro di cellophane e un vasetto di vetro contenenti 40 grammi di marijuana, rinvenuti nell’armadio della camera da letto, 8 capsule contenenti della cocaina del peso lordo di 0,3 cadauno per un totale lordo di grammi 2,4 e la somma contante di euro 200 euro ritenuta provento dell’attività di spaccio. Il tuttoè stato sottoposto a sequestro. L'uomo si trova agli arresti domiciliari presso la sua abitazione.

